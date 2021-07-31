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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:00 Son Güncelleme: 31.7.2021 22:01

Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli sağanak uyarısı

AA
Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI VE GÜNEY BÖLGELERDE HAVA SICAKLIKLARI 4 İLA 8 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının, batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli sağanak uyarısı
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