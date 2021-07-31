Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli sağanak uyarısı

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.