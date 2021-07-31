Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI VE GÜNEY BÖLGELERDE HAVA SICAKLIKLARI 4 İLA 8 DERECE ARTACAK
Hava sıcaklıklarının, batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.