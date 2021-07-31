AFAD son dakika geçti: Muğla’da korkutan deprem! Pek çok ilde hissedildi

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3.2 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen deprem, bölgede ufak çaplı paniğe neden oldu. Sarsıntı Muğla başta olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. İşte AFAD'ın depremle ilgili o paylaşımı;
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.07.2021, 22:57:55 TSİ
Enlem : 36.3551 N
Boylam : 27.0868 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/fpELjIlGJB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi