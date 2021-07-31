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Giriş Tarihi: 31.7.2021 23:09 Son Güncelleme: 31.7.2021 23:14

AFAD son dakika geçti: Muğla’da korkutan deprem! Pek çok ilde hissedildi

AFAD son dakika geçti: Muğla’da korkutan deprem! Pek çok ilde hissedildi

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Muğla olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın gibi pek çok ilde hissedilen deprem vatandaşların kısa süreli panik olmasına neden oldu. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili ise bir bilgi bulunmuyor.

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3.2 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen deprem, bölgede ufak çaplı paniğe neden oldu. Sarsıntı Muğla başta olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi.

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. İşte AFAD'ın depremle ilgili o paylaşımı;

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AFAD son dakika geçti: Muğla’da korkutan deprem! Pek çok ilde hissedildi
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