Son dakika: Tramvay elektrik direğine çarptı

İstanbul'da Kabataş - Bağcılar hattında faaliyet gösteren tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazanın etkisiyle elektrik direği yola devrildi. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı. Kazada yaralananların olmadığı kaydedildi.maması olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

METRO İSTANBUL'DAN TRAMVAY KAZASI AÇIKLAMASI

İstanbul'da tramvay kazası ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır." denildi.

Bağcılar - Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı