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Giriş Tarihi: 31.7.2021 09:57

Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok!

Trabzon’da uyuşturucuya yönelik düzenlenen sokak operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu ve para ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yomra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda H.G. isimli kişinin evine baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada, ''Toplamda bin 797 Extacy, 19 parça halinde satışa hazır toplamda 95 Extacy Hap, 3 parça halinde toplam ağırlığı 2 kilo 314 gram kına ile karıştırılan Bonzai, 12 parça hâlinde toplam ağırlığı bin 970 gram Skunk maddesi, bir uyuşturucu madde öğütücüsü, bir hassas terazi, bir uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli plastik poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 Türk lirası ve 5 dolar değerinde para ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.G isimli kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok!
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