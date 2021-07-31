Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uçak sayısı 16'yı buldu
Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:28 Son Güncelleme: 31.7.2021 22:37

Uçak sayısı 16'yı buldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Uçak sayısı 16'yı buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarının ardından Marmaris’te vatandaşlara hitap etti.

4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde görev yapan personel ile yangınla mücadeleyi sürdürdüklerini de belirten Başkan Erdoğan, "Uçak sayısın artırdık. Başta Rusya, İran, Ukrayna ile birlikte yangın söndürme uçağının sayısı 16'yı buldu. Bunlar işimizi ciddi manada kolaylaştırdı. 45 helikopterimizle noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracı ile etkili şekilde sahadayız. Bizi en çok can kayıpları üzüyor. Milletim şundan emin olsun. Yanan her karış orman torağını yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığına yeniden kazandıracağız. 19 yılda 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Biz şimdi bunun kat ve kat fazlasını dikmek sureti ile ormanlar ülkesi haline getireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan son olarak da yangınların arkasında terör örgütü bağlantısını bazı emarelere ulaşıldığın kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uçak sayısı 16'yı buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA