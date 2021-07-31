Uçak sayısı 16'yı buldu

4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde görev yapan personel ile yangınla mücadeleyi sürdürdüklerini de belirten Başkan Erdoğan, "Uçak sayısın artırdık. Başta Rusya, İran, Ukrayna ile birlikte yangın söndürme uçağının sayısı 16'yı buldu. Bunlar işimizi ciddi manada kolaylaştırdı. 45 helikopterimizle noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracı ile etkili şekilde sahadayız. Bizi en çok can kayıpları üzüyor. Milletim şundan emin olsun. Yanan her karış orman torağını yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığına yeniden kazandıracağız. 19 yılda 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Biz şimdi bunun kat ve kat fazlasını dikmek sureti ile ormanlar ülkesi haline getireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan son olarak da yangınların arkasında terör örgütü bağlantısını bazı emarelere ulaşıldığın kaydetti.