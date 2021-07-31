ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2021

Üniversite taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bilinirken 2 ve 4 yıllık önlisans/ lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgileri şöyle;

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite taban puanları, YKS tercih tarihlerinin gelmesiyle adaylar tarafından ilgi görmeye başladı. 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları, YKS tercih kılavuzu ile beraber belli oldu. Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları, Tablo-4 ise lisans programları yer alıyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. En Küçük Puan En Büyük Puan OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan 200150361 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 381,17173 440,08834 --- --- --- --- 200150352 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28 28 221,33361 351,06405 --- --- --- --- 200150758 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 3 3 317,00025 328,96551 --- --- --- --- 200150767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 20 20 212,35986 277,79740 --- --- --- --- 200150652 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 5 5 326,84287 375,41577 --- --- --- --- 200150661 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 31 31 226,94834 292,41650 --- --- --- --- 200190038 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 313,73746 316,64944 --- --- --- --- 200190039 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 20 20 208,55541 283,17753 --- --- --- --- 200150679 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 6 6 320,13835 356,53196 --- --- --- --- 200150688 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 34 34 232,75390 261,14082 --- --- --- --- 200150025 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu) TYT 5 5 380,80622 422,92510 --- --- --- --- 200150255 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli) TYT 31 31 270,14774 373,87254 --- --- --- --- 200150404 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 341,80096 371,37151 --- --- --- --- 200150397 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 31 31 254,24193 285,41278 --- --- --- --- 200150185 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu) TYT 5 5 301,97749 322,95506 --- --- --- --- 200150334 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 31 31 220,68093 261,00519 --- --- --- --- 200150201 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 5 5 299,02359 333,24432 --- --- --- --- 200150343 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) TYT 28 24 186,37810 265,37857 --- --- --- --- 200190058 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 5 331,80657 377,69180 --- --- --- --- 200190059 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 28 28 241,89410 298,50624 --- --- --- --- 200150167 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 7 7 360,37229 406,09041 --- --- --- --- 200150264 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 38 38 276,03787 310,38816 --- --- --- --- 200150501 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 341,46900 399,87297 --- --- --- --- 200150494 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 38 38 261,49494 285,85234 --- --- --- --- 200150697 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu) TYT 5 5 328,21053 336,81732 --- --- --- --- 200150704 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli) TYT 31 31 221,89182 282,06724 --- --- --- --- 200150713 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu) TYT 7 7 334,05884 492,91272 --- --- --- --- 200150722 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli)

ÜNİVERSİTE KONTENJAN SAYILARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.