Vaka sayısı 22 bin 83, vefat 69

Türkiye'de dün 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı. 69 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 5 bin 752 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65.79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43.28 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı. Düne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 833 bin 279'u birinci doz, 26 milyon 861 bin 882'si ikinci doz, 4 milyon 825 bin 484'ü üçüncü doz olmak üzere 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" ifadesini kullandı.