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Giriş Tarihi: 31.7.2021 15:38

Van'da korkunç olay: Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra kendisini attı

İHA
Van'da korkunç olay: Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra kendisini attı

Van'da korkunç bir olay gerçekleşti. Özalp ilçesinde cinnet getiren bir anne, önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı. Anne ve 3 çocuğu ağır yaralanırken, bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde cinnet getiren bir anne, önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı. Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI

Bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı.

Komşularının olayı fark etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 10'dan küçük olan 3 çocuk ile annelerini ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırdı. Anne ve çocuklarının tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Van'da korkunç olay: Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra kendisini attı
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