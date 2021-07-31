Yangın Alanya'ya ulaştı! Güzelbağ Mahallesi tahliye ediliyor

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi, yangının mahalleyi tehdit etmesi nedeniyle boşaltılıyor. Mahallede duman nedeniyle göz gözü görmeyecek seviyeye geldi. Mahallede köyün boşaltılması yönünde duyuruda bulunulan camii anonsundan yapılan çağrıda, yangının mahalleye yaklaştığı ve güvenlik amacıyla emniyet şeridi oluşturulacağı, eli kazma kürek tutan herkesin çalışmaya katılması söylendi.

HAYVAN NAKLİYE ETMEK İÇİN ARAÇ İSTİYOR

Güzelbağ sakinleri; özellikle hayvanların nakliyesi için araç ihtiyacı olduklarını belirterek, yardım istediler.

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