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Giriş Tarihi: 31.7.2021 09:21 Son Güncelleme: 31.7.2021 09:24

Yangın Alanya'ya ulaştı! Güzelbağ Mahallesi tahliye ediliyor

MEHMET AL MEHMET AL
Yangın Alanya'ya ulaştı! Güzelbağ Mahallesi tahliye ediliyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde başlayan yangın tüm söndürme çalışmalarına rağmen yayılmasını sürdürüyor. Yangın Alanya'nın Güzelbağ Mahallesine kadar ulaştı. Mahalle güvenlik amacıyla boşaltılıyor.

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi, yangının mahalleyi tehdit etmesi nedeniyle boşaltılıyor. Mahallede duman nedeniyle göz gözü görmeyecek seviyeye geldi. Mahallede köyün boşaltılması yönünde duyuruda bulunulan camii anonsundan yapılan çağrıda, yangının mahalleye yaklaştığı ve güvenlik amacıyla emniyet şeridi oluşturulacağı, eli kazma kürek tutan herkesin çalışmaya katılması söylendi.

HAYVAN NAKLİYE ETMEK İÇİN ARAÇ İSTİYOR

Güzelbağ sakinleri; özellikle hayvanların nakliyesi için araç ihtiyacı olduklarını belirterek, yardım istediler.

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Yangın Alanya'ya ulaştı! Güzelbağ Mahallesi tahliye ediliyor
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