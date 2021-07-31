Zincirleme facia: 1 kişi öldü 2’si ağır, 5 kişi yaralandı

Gemlik ilçesine bağlı Kumla mahallesinde seyir halinde olan Metehan Karakuş'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Metehan Karakuş'un otomobili başka bir otomobile daha çarparak takla attı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, Sedat Karakuş isimli bir vatandaşın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçlardan çıkarın 2'si ağır 5 yaralı ise hemen çevredeki hastanelere sevk edildi. Sedat Karakuş'un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.