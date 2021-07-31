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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:53

Zincirleme facia: 1 kişi öldü 2’si ağır, 5 kişi yaralandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Zincirleme facia: 1 kişi öldü 2’si ağır, 5 kişi yaralandı

Bursa’da Metehan Karakuş idaresindeki otomobil karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil bir başka araca daha çarparak durabildi. Yaşanan korkunç kazada Sedat Karakuş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Gemlik ilçesine bağlı Kumla mahallesinde seyir halinde olan Metehan Karakuş'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Metehan Karakuş'un otomobili başka bir otomobile daha çarparak takla attı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, Sedat Karakuş isimli bir vatandaşın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçlardan çıkarın 2'si ağır 5 yaralı ise hemen çevredeki hastanelere sevk edildi. Sedat Karakuş'un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Zincirleme facia: 1 kişi öldü 2’si ağır, 5 kişi yaralandı
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