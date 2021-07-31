Zonguldak'ta orman yangınlarını önlemeye yönelik yeni kararlar alındı

Zonguldak Valiliği, il genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik kararlar alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandığı belirtildi

Açıklamada, ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla bazı kararlar alındığı aktarılarak, "Oluşan kurak hava şartlarında orman yangınlarının artması söz konusu olacağından muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla resmi izinli piknik mesire yerleri, tabiat parkları gibi alanlar ile yetkili kişiler, orman köylerinde yaşayanlar ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanlar dışında orman alanlarına giriş-çıkışlar Orman Bölge Müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine 1 Eylül'e kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Giriş-çıkış yasağının uygulaması ve kontrolünün, Zonguldak Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünce sağlanacağına işaret edilen açıklamada, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

Kararlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilen açıklamada, ayrıca ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyeceği, kentteki orman işletme müdürlüklerinin köy muhtarlarıyla sürekli irtibat halinde olacağı, kentte belediyeler tarafından vatandaşlara hoparlörlerden belli aralıklarla yangına duyarlı olunmasına yönelik duyurular yapılacağı ifade edildi.