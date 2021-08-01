1 milyonuncu aşıyı Sevda hemşire yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Üniversitesi Hastanesi
'nde, önceki günkü 1 milyonuncu doz aşının hemşire Sevda Sevim Dürüst
tarafından yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyonuncu doz aşıya, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde ulaştık. Hatice Güzeloğlu
'nun 2'nci doz BioNTech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüst, Dr. Gülden Ersöz
gözetiminde yaptı" dedi. Hemşire Sevda Sevim Dürüst ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından gurur duyduğunu belirterek, "1 milyonuncu aşının bana nasip olduğu için çok mutluyum. Bütün halkımızı aşıya davet ediyorum. Koronavirüs ile mücadelede aşılanmak çok önemli. Lütfen önemle aşılanalım" diye konuştu.
YENİ VAKA VE VEFAT SAYILARINDA ARTIŞ
TÜRKİYE
'DE dün 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı. 79 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 5 bin 107 oldu. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 617 bin 245 aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 982 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 269 bin 936'sı ikinci doz, 4 milyon 885 bin 70'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak durum lehimize dönecek" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında da bulundu. Koca, "BioNTech aşısının ülkemize sevkiyatında birkaç gün azalma olacak. Sinovac aşısında aksama yok" dedi. ANKARA