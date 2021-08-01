2 yıl önce babasını öldürmüştü şimdi de kardeşini öldürdü

Silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Ramazan Sinan G.'yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede ise Doğan G.'nin çıkan tartışma sonucu kardeşi Sinan G.'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Yapılan araştırmada Doğan G.'nin 2017 yılında da babası Yahya G.'yi öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından yargılandıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.