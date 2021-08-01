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Giriş Tarihi: 1.8.2021 10:23 Son Güncelleme: 1.8.2021 10:23

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkumların açık cezaevi izinleri uzatıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevi izinleri 2 ay süreyle daha uzatılarak 31 Temmuz’da sona ermesi kararlaştırıldı. Tarihin gelmesiyle beraber binlerce mahkum ve mahkum yakını cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Güncel gelişmeler yakından takip edilirken mahkumların izin süreleri ile ilgili resmi kurumdan açıklama geldi. Böylelikle mahkumların cezaevine geri döneceği tarihte belli oldu. Buna göre; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açıkladı! 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler binlerce mahkumun yakın gündeminde yer alıyor. Coronavirüs sebebiyle mahkumların cezaevi izin süresi 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. İzin sürelerinin ne zaman biteceği araştırılırken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuya yönelik son dakika açıklaması geldi. Böylelikle Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açıkladı! 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne sorusu yanıt buldu. İşte son detaylar…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri uzatılıp uzatılmadığı son dakika gelişmelerinin ardından binlerce mahkumun gündemine geliyor. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyordu. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmış oldu…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI? 2021

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı.

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. CTE resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için coronavirüs izninin 31 Temmuz tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldığına yer verildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri böylelikle 30 Eylül'de sona erecek.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2021 NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
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