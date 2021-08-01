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Giriş Tarihi: 1.8.2021 16:51

Alanya'da yabancılardan gıda yardımı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da yabancılardan gıda yardımı

Alanya'dan yangında zarar gören bölgelere yardım yağıyor. Çok sayıda STK (Sivil toplum kuruluşu) yardım kampanyası başlatırken, vatandaşlar da yakınlarından aldıkları yardımları ulaştıracaklar.

Alanya'dan yangında zarar gören bölgelere yardım yağıyor. Çok sayıda STK (Sivil toplum kuruluşu) yardım kampanyası başlatırken, vatandaşlar da yakınlarından aldıkları yardımları ulaştıracaklar.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan yerleşik yabancılar yangın bölgelerine zarar gören vatandaşlara götürülmek üzere Alanyum AVM'den gıda alışverişi yaptılar. Yerleşik yabancılar, ardından yardımları yangın bölgelerine götürmek için yola çıkarken, bir çok vatandaşlarda gıda yardımında bulunmak için adeta yarıştılar.

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Alanya'da yabancılardan gıda yardımı
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