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Giriş Tarihi: 1.8.2021 21:53 Son Güncelleme: 1.8.2021 21:54

Alevlerden kaçış; 1500 kişi tahliye edildi

Zeki ÖZKESKİN
Alevlerden kaçış; 1500 kişi tahliye edildi

Bodrum Mazı civarından toplamda 1500 kişi sahil güvenlik komutanlığı koordinesinde, 4 sahil güvenlik botu, kıyı emniyetine ait Kıyem-6 ve sivil tekneler ile Bodruma tahliyesi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tahliyeler gerçekleştirilirken yangından kaçan bazı vatandaşların evlerinin alevlere teslim olduğu görüntüler dehşete düşürdü.

Bodrum Mazı ve civar koylardaki pansiyonlardan yerleşim yerlerinde vatandaşların deniz araçları ile tahliyesi devam ediyor. Mazı civarından toplamda 1500 kişi sahil güvenlik komutanlığı koordinesinde, 4 sahil güvenlik botu, kıyı emniyetine ait kıyem6 ve sivil tekneler ile Bodruma tahliyesi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Çökertme bölgesinde alevlerden dumanlardan kaçan yaşlı vatandaş, kıyıda bulunan kayalıkların üzerinden, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra vatandaşın evinin yanmaktan kurtarılamadığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri şuanda da Çökertme koyunda olası tahliye için hazır beklediği belirtiliyor.

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Alevlerden kaçış; 1500 kişi tahliye edildi
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