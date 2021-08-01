Alevlerden kaçış; 1500 kişi tahliye edildi

Bodrum Mazı ve civar koylardaki pansiyonlardan yerleşim yerlerinde vatandaşların deniz araçları ile tahliyesi devam ediyor. Mazı civarından toplamda 1500 kişi sahil güvenlik komutanlığı koordinesinde, 4 sahil güvenlik botu, kıyı emniyetine ait kıyem6 ve sivil tekneler ile Bodruma tahliyesi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.