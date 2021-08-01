Ankara'daki kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı! Olay yerindeki kalp masajı kamerada

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi Ayaş- Beypazarı yolunda meydana geldi. Güneyce Mahallesi yolundan Ayaş- Beypazarı yoluna çıkan Vural M. yönetimindeki hafif ticari araç ile, Beypazarı yönüne giden Yaşar A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüleri ile birlikte 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.