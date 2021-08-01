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Giriş Tarihi: 1.8.2021 23:24 Son Güncelleme: 1.8.2021 23:24

Ankara'daki kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı! Olay yerindeki kalp masajı kamerada

DHA
Ankara'daki kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı! Olay yerindeki kalp masajı kamerada

Ankara'nın Güdül ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kalbi duran bir kişi ise olay yerinde yapılan müdahale ile hayata döndürüldü, o anlar kameraya da yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi Ayaş- Beypazarı yolunda meydana geldi. Güneyce Mahallesi yolundan Ayaş- Beypazarı yoluna çıkan Vural M. yönetimindeki hafif ticari araç ile, Beypazarı yönüne giden Yaşar A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüleri ile birlikte 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

KALBİ DURAN BİR YARALI HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kalbi duran bir kazazedeye olay yerinde sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmesi kameraya yansıdı.
Yaralılardan ticari aracın sürücüsü Vural M. ile otomobilde bulunan Canan A. kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ankara'daki kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı! Olay yerindeki kalp masajı kamerada
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