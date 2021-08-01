SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Orman yangınları söndürüldü mü?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yaptı: Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı. Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu. Hala devam ediyor, komple yanıyor.

Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli.