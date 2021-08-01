Bağımlı gençlerin umudu olan camide hasat sevinci

İstanbul Eyüpsultan
'da bulunan Hz. Kaab Camii İmamı Hafız Emin Kır, sevgi ve gayretiyle kimsesizlerin umudu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Eyüpsultan Kaymakamlığı
'nın destekleriyle yürütülen faaliyetler kapsamında sokakta yaşayan ve çalışmak isteyenlere barınma imkânı, çorba ve çay ikramı gibi birçok hizmet sağlanıyor. Bağımlı gençlere de yardım eli uzatılan caminin hizmetlerinden ayda binlerce kişi faydalanıyor. Bütün bu hizmetlerin yanında istihdam olanağı sağlanarak kimsesiz vatandaşlar topluma kazandırılıyor.
Cami avlusuna yapılan serada bağımlı gençler kendi alın terleriyle para kazanıyor. Hz. Kaab Camii İmamı Emin Kır, "Seramızı kış aylarında yaptık. Ektiğimiz ürünler çıktı. Madde bağımlılığından kurtardığımız gençler burada satış yaparak harçlıklarını kazanıyorlar. Bu sayede evlerine de ekmek, aş götürüyorlar" dedi. Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş
ise çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini belirtti.