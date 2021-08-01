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Giriş Tarihi: 1.8.2021 19:57 Son Güncelleme: 1.8.2021 20:01

Bakanlık duyurdu! Son 1 haftada 7 milyondan fazla aşı uygulandı

Bakanlık duyurdu! Son 1 haftada 7 milyondan fazla aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı uygulandı.

Türkiye'nin koronavirüs salgına karşı verdiği başarılı çalışma devam ediyor. Aşılama çalışmaları hızla sürerken, Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı uygulandı.
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Bakanlık duyurdu! Son 1 haftada 7 milyondan fazla aşı uygulandı
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