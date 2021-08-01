Başkan Canpolat'tan çok önemli uyarı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, serinlemek için suya girmek isteyenlere yönelik, "Lütfen yüzme bilseniz de akıntılı sulara girmeyin" uyarısında bulundu.

Şanlıurfa'da, son dönemde Atatürk Barajı Göleti ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarının artması üzerine bir uyarı da Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'tan geldi. Canpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün stres atmak ve serinlemek için suya girmek isteyenleri özellikle uyarmak istiyorum. Lütfen yüzme bilseniz de akıntılı sulara girmeyin. Canımızın Allah'ın emaneti olduğunu unutmayalım" uyarısında bulundu.