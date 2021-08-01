Başkan Sarı’dan yangın bölgesine itfaiye ve ekip desteği

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangına bir itfaiye aracı ve 3 personeli bölgeye destek için gönderdi.

Antalya'nın Manavgat İlçesinde devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bölgeye tam donanımlı 15 ton su kapasiteli bir itfaiye aracı ve 3 personelden oluşan ekip gönderdi.

'TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI'

Bölgede yaşanan yangının kontrol altına alınabilmesi için takviye destek olarak araç ve ekip desteği gönderdiklerini söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında şunları kaydetti; "Biz Amasya Belediyesi itfaiye müdürlüğü olarak bölgeye ekip ve aracımızı gönderdik. Temennimiz bir an önce yangının kontrol altına alınmasıdır. Bölgede çalışan bütün ekiplerimizin rabbim yardımcısı olsun. Yola çıkan personelimize de hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.