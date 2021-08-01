Bravo Başkan, 'Çocuklara kıyafet, hayvanlara mama, yem ve su ulaştırdı'

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla yangının çıktığı ilk gün bölgeye sevk edilen ekipler, sulama arazözleri ve iş makineleri yardımıyla yangına müdahale ederek, bölge sakinlerine ve diğer ekiplere yardımcı olmaya devam ediyor.

Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara TIR'lar dolusu içme suyu ulaştıran belediye ekipleri, gönüllülerin de desteğiyle bölgede yaşayan çocuklara kıyafetler, ayakkabılar ve oyuncaklar götürdü.

DİĞER CANLAR DA UNUTULMADI

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri de orman yangınlarından etkilenen bölge üreticilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yanı sıra kedi ve köpeklerini de unutmadı, onlar için gönüllülerin de desteğiyle araçlara doldurulan mama, su, yem ve ekmekler hazırlayıp bölgeye ulaştırdı.

BAŞKAN GÜLTAK, "YARALARIMIZI BİRLİKTE SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Orman yangınlarının başladığı ilk günden itibaren teyakkuza geçerek bölgeye elimizdeki arazözleri, işe yarayacak iş makinelerini ve ekiplerimizi sevk ettik. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk, onları yalnız bırakmadık.

Gönüllülerin de deştiğiyle yangından etkilenen yerleşim yerlerindeki diğer canlarımız için mama, su, ekmek ulaştırdık. Çocuklarımıza da kıyafetler, ayakkabı ve oyuncaklar ulaştırarak onları bir nebze sevindirmeye çalıştık" dedi.

Gültak, "Devletimiz, yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza gereken her türlü yardım ve desteği en kısa sürede sunacaktır. Bizler de yerel yönetimler olarak elimizdeki tüm imkânları vatandaşlarımız için seferber ettik. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.