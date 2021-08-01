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Giriş Tarihi: 1.8.2021 11:11 Son Güncelleme: 1.8.2021 11:14

Bursa'da koca dehşeti: Acımadan sıktı!

DHA
Bursa'da koca dehşeti: Acımadan sıktı!

Bursa'da koca dehşeti yaşandı. Hayrettin M. (60) boşanma aşamasında olduğu Semra M'ye (57) ateş açtı. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı. Cani adam ise gözaltına alındı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Tüyler ürperten olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ataevler mahallesinde meydana geldi. Eşi Hayrettin M. ile boşanmak aşamasında olan Semra M., bir süredir evli olan kızının evinde kalmaya başladı. Semra M., damadının aracıyla kaldıkları evin bulunduğu siteye girdikleri sırada sokakta Hayrettin M.'nin beklediğini gördü.

Hayrettin M., ruhsatsız tabancayla Semra M.'ye bir el ateş etti. Merminin omzuna isabet ettiği Semra M., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Semra M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Hayrettin M.'nin ilk ifadesinde eşiyle boşanmak üzere olduklarını, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da koca dehşeti: Acımadan sıktı!
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