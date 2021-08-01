Bursa'da koca dehşeti: Acımadan sıktı!

Hayrettin M., ruhsatsız tabancayla Semra M.'ye bir el ateş etti. Merminin omzuna isabet ettiği Semra M., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.