Antalya'da arkadaşı tarafından dövülerek eve kilitlenen 37 yaşındaki Reşat Kılınç, 2'inci kattan su borularına tutunarak inmeye çalışırken düşerek feci şekilde can verdi. Anne Dursade Çalıkoğlu yaşananlara isyan etti.

Olay Kumluca ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü gerçekleşti. Cezaevinden yeni çıkan Reşat Kılınç, arkadaşı M.A. ile kavga etti. Bunun üzerine arkadaşı Kılınç'nı ayakkabılarını sakladı.

Kapıyı kilitleyip eve hapsetti. 2'ikinci kattan kaçmaya çalışan Reşat Kılınç, su borularına tutunarak inme çalıştı. Bu sırada feci şekilde düştü. Başını kayayaçarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Reşat Kılınç yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgundan oğlunu cenazesini almaya gelen acılı anne Dursada Çalıkoğlu, oğlunu düşmediğini , tam tersi bir cinayete kurban gittiğini söyledi.

Oğlunu önce söz konusu evde dövüldüğün belirten anne Çalıkoğlu, "Bu etmezmiş gibi ayakkabılarını saklıyor. Oğlum su borularına tutunarak inerken düşüyor. Düştüğünü gören arkadaşı da "Geber" diyor.

Şikayetçi ve davacıyız. Yaşana olay cinayetten beter" diye konuştu. Reşat Kılınç'ın cenazesi Elmalı ilçesi Hacımusalar Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.