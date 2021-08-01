Çökertme boşaltılıyor! Yangın Ören'e doğru ilerliyor

SANTRALDE ACİL DURUM PLANLARI HAZIR

Kemerköy Termik Santralinin bağlı olduğu YK Enerjiden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Milas Türkevleri Mahallesi'nde yaşanan yangın nedeni ile Kemerköy Termik Santrali ve Sosyal Tesisleri'nde şu an için herhangi bir tahliye durumu söz konusu olmayıp, hem santral hem sosyal tesisler için tüm tahliye ve acil durum planları hazırlanmış, tahliye ekipleri oluşturulmuş ve hazır bekletilmektedir. Santralde bulunan hidrojen tesisleri ve hidrojen gazı boşaltılmış ve güvenlik altına alınmıştır."