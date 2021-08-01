Çökertme boşaltılıyor! Yangın Ören'e doğru ilerliyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın şiddetini arttırdı. Rüzgarın etkisiyle alevler Ören'e doğru ilerlerledi. Ekipler ve yöre halkı yangına müdahale etmeye çalışıyor. Tehdit altında olan Çökertme Mahallesi için tahliye kararı alındı. Ören'de Kemerköy Termik Santrali bulunuyor.
"YANGIN ÖREN YÖNÜNDE İLERLİYOR"
Yetkililer, " Yangının devam ettiği diğer bir ilçemiz olan Milas'ta incelemelerde bulunduk. Ne yazık ki Çökertme için tahliye kararı çıktı. Yangın Ören yönünde ilerliyor" açıklamasını yaptı. Kemerköy Termik Santralinde İş makinalarıyla santral etrafına hatlar kazıldı. Hidrojen tankları boşaltıldı. Gece olduğu için yangına helikopter ve uçak müdahalesi yapılamıyor.
SANTRALDE ACİL DURUM PLANLARI HAZIR
Kemerköy Termik Santralinin bağlı olduğu YK Enerjiden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Milas Türkevleri Mahallesi'nde yaşanan yangın nedeni ile Kemerköy Termik Santrali ve Sosyal Tesisleri'nde şu an için herhangi bir tahliye durumu söz konusu olmayıp, hem santral hem sosyal tesisler için tüm tahliye ve acil durum planları hazırlanmış, tahliye ekipleri oluşturulmuş ve hazır bekletilmektedir. Santralde bulunan hidrojen tesisleri ve hidrojen gazı boşaltılmış ve güvenlik altına alınmıştır."