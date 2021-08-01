Demir “Kaybedilen ekim alanlarımızı yeniden aktif hale getireceğiz”

Amasya'da kahvaltı da basın mensupları ile bir araya gelen Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Demir, 1996 – 2010 yılları arasında başkanlığını yaptığı Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Amasya Şeker Fabrikası'nı yeniden aday olduğunu açıkladı.

Yöredeki çiftçilerden destek bekleyen Demir, "Yapılan seçim siyasi bir seçim değil. Pancar Ekicileri Kooperatifi yani bir sivil toplum örgütü seçimi. Sağcı ile solcu ile alevi, sünnisi, çerkezi ile hep beraber yürüyoruz. Çünkü burası bir hizmet yarışı, burası bir hizmete giden yol. Dolayısı ile biz sahada bulunan diğer bizim ile yarışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu kongrenin önce Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifinin üyesi olan çiftçilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu arkadaşlarımızdan da biz gittiğimiz hiçbir yerde karşımızda yarışan arkadaşlarımızın onurunu, şerefini ve haysiyetini zedeleyici laflar söylemiyoruz." diye konuştu.

Bölge dışından işlenmek üzere şeker pancarı taşınmasına tepki gösteren Mahmut Demir, "Fabrikamızın tüm şeker pancarı ihtiyacını tıpkı eskiden olduğu gibi bölgemizden karşılayarak birlikte üretip kazanacağız" diye konuştu.

gelen Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Demir "Sizlerle genel manada paylaştığım hususlar, kurumlarımızın içinde bulunduğu şartlar, kıymetli çiftçilerimizin yoğun talepleri ve kanaat önderlerimizin ısrarları sebebiyle S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına Adayım.Genel kurulumuzun huzur içinde ve kimsenin burnu kanamadan yapılması en büyük arzumdur.Milletin iradesine herkezin saygı göstereceğinde emin olmak isterim."dedi.