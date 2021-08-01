Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?

KPSS'de sorulan sorular, her oturum sonrası adaylar tarafından arşatırılıyor. Akılda kalıcı ve ilginç olan sorular da zaman zaman adaylar arasında fikir alışverişi yapılmasına ve cevabın internet üzerinden ya da kaynaklardan araştırılmasına olanak sağlıyor. Bugün de sorulan ve akılda kalan sorular arasında Doğu Anadolu fay hattı sorusu vardı. Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan pek çok aday tarafından araştırılıyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?
DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇER? DOĞU ANADOLU FAY HATTININ GEÇTİĞİ İLLER
Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.
Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.