Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?

KPSS'de sorulan sorular, her oturum sonrası adaylar tarafından arşatırılıyor. Akılda kalıcı ve ilginç olan sorular da zaman zaman adaylar arasında fikir alışverişi yapılmasına ve cevabın internet üzerinden ya da kaynaklardan araştırılmasına olanak sağlıyor. Bugün de sorulan ve akılda kalan sorular arasında Doğu Anadolu fay hattı sorusu vardı. Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan pek çok aday tarafından araştırılıyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?