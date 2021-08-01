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Haberler Yaşam Haberleri Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?
Giriş Tarihi: 1.8.2021 12:55 Son Güncelleme: 1.8.2021 12:58

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?

KPSS 2021 sınavının ilk oturumu 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından sorulan sorular arasında, adaylar tarafından araştırılan ve akılda kalan pek çok soru bulunuyor. Bu sorulardan bir tanesi de Doğu Anadolu fay hattı ile ilgili sorulan KPSS 2021 sorusu... Peki, Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer, en büyük fay hatlarından olan Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir? İşte, Doğu Anadolu fay hattının geçtiği iller...

KPSS'de sorulan sorular, her oturum sonrası adaylar tarafından arşatırılıyor. Akılda kalıcı ve ilginç olan sorular da zaman zaman adaylar arasında fikir alışverişi yapılmasına ve cevabın internet üzerinden ya da kaynaklardan araştırılmasına olanak sağlıyor. Bugün de sorulan ve akılda kalan sorular arasında Doğu Anadolu fay hattı sorusu vardı. Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan pek çok aday tarafından araştırılıyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇER? DOĞU ANADOLU FAY HATTININ GEÇTİĞİ İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

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Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer? Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?
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