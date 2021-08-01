Düğün yolunda facia: 5 ölü 1 yaralı

Feci kaza, dün saat 10.00 sıralarında Feke
-Kozan
karayolu Horzum-Terskan mevkiinde meydana geldi. Düğüne gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu Osman Ordu'nun yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Halil Kayabaşı
yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Köylerde züccaciye satışı yapan Kayabaşı'nın kullandığı minibüs devrilerek yan yatarken, Ordu'nun kullandığı otomobil ise çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Osman Ordu (55) ile aynı araçta bulunan eşi Hatice Ordu
(50) kızları Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu
'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı minibüs sürücüsü Halil Kayabaşı ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve savcının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.