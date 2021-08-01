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Giriş Tarihi: 1.8.2021 15:57

Elazığ'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay: 3 kilometre taşıdılar!

DHA
Elazığ'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay: 3 kilometre taşıdılar!

Elazığ'da yaşayan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman'dan alkışlık hareket... İki genç, arazide buldukları hasta yaban keçisini 3 kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Yürekleri ısıtan olay, dün Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyü mevkisinde meydana geldi. Köyde yaşayan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, akşam saatlerinde dere yatağından yaban keçisini fark ettiler. Her iki arkadaş, yaptıkları incelemeyle yaban keçisinin hasta olduğunu belirledi. Özdemir ve Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaban keçisini, 3 kilometre boyunca sırtlarına taşıyarak, jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma ekiplerinin götürdüğü keçi, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

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Elazığ'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay: 3 kilometre taşıdılar!
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