Eşini boğarak öldüren kadının cezasını istinaf bozdu

Ankara'da kendisine şiddet uygulayan kocası İsmail Katar'ı boğarak öldüren Elif Katar ve oğlu Mehmet Can Katar'a verilen 15 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Bozma kararının ardan hakim karşısına çıkan Katar, 'Bu suçu, namusum için, bir kadın ve anne olarak işledim' dedi.

Elif Katar ile 21 Mart 2020'de gece, eve alkollü gelip kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocası İsmail Katar ile arasında tartışma başladı. Elif Katar, arbede sırasında, büyük oğlu Mehmet Can Katar'la birlikte elbise kuşağı ile İsmail Katar'ı boğarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan anne ve oğlu hakkında 'Eşi ve üst soyu kasten öldürmek' suçundan ağır tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15'er yıl hapis cezası verildi. Taraf avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosya, tanıkların dinlenmesindeki usul eksikliği nedeniyle bozularak, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.



'BU SUÇU KADIN VE ANNE OLARAK İŞLEDİM'



Elif Katar ve Mehmet Can Katar Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Elif Katar savunmasında, "O gece yine içkili geldi. Hepimizi salona topladı. Küfür ve hakaretlerine devam etti. Bana ve küçük çocuklarıma vurmaya başlayınca büyük oğlum araya girdi. Sonra defalarca çocuklara küfretti. Ben bu sırada çocukları odalarına gönderdim. Kolumdan tutarak, kapıya yöneldi, 'çok borcum var seni satacağım' dedi. Bir anda kendimi kaybettim ve yerde gördüğüm elbise kuşağını alarak boğazına doladım. Beni götürmesin diye bayıltmak istedim, öldürmek istemedim. Gürültüye gelen büyük oğlum boğazındaki kuşağı çözdü. Onun parmak izi bu yüzden çıktı. 1,5 yıldır cezaevindeyim. Bu suçu, namusum için, bir kadın ve anne olarak işledim. Mahkemeden tahliyemi talep ediyorum" dedi.



'DAĞILAN AİLEMİZDEN KALAN KARDEŞİM KAYIP'



Mehmet Can Katar ise en küçük kardeşi K.K.'den 4 aydan beri kimsenin haber almadığını söyleyerek, "Dağılan ailemizden kalan küçük kardeşime 4 aydır kimse ulaşamıyor. Kayıp kardeşimi bulmak için adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum. Vicdanen çok rahatsızım" diye konuştu. İsmail Katar'ın kardeşi Metin Katar da sanıkların cezalandırılması istedi. Kayıp K.K.'nin 18 yaşına kadar çocuk esirgeme kurumunda kaldığını, daha sonra da Kırıkkale'de anneannesinin yanında olduğunu söyleyen Metin Katar, 4 aydır yeğeninden haber alamadığını belirtti. Mahkemede, tanıkların yeniden dinlenmesine karar verilip, duruşma ertelendi.