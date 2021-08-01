Eşiyle tartışan sağlık memurunu kızı öldürdü! Annesiyle tartışan babasını kalbinden bıçakladı

Kayseri'de 42 yaşındaki sağlık memuru Cuma Ali Ceylan, evde boşanma aşamasında olduğu hemşire eşiyle tartıştığı sırada 15 yaşındaki kızı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Cuma Ali Ceylan, Merkez Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi'ndeki evinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma Ali Ceylan'ın 15 yaşındaki kızı C.Ceylan mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Genç kızın kalbinden bıçakladığı babası yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Cuma Ali Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cuma Ali Ceylan'ın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Cuma Ali Ceylan'ın kızı C.Ceylan'ı gözaltına aldı.