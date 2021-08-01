Fatih’te yangın paniği! Birçok ev boşaltıldı, mahalleli sokağa döküldü

Yangın İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak üzerinde pazarcı esnafının depo olarak kullandığı iki apartman arasındaki boşlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarcı esnafının boş arazide bıraktığı ahşap tezgahları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Kısa süre içerisinde giderek büyüyen alevler bitişiğinde yer alan iki apartmanın dış cephesine sıçradı. Birçok evin pencereleri yangın sebebiyle oluşan basınç dolayısıyla çatladı. Alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

5 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ



Bu esnada alevlerden etkilenen 5 apartman, bina sakinleri tarafından hızla boşaltıldı. Canını kurtarmak için kendilerini sokağa atan vatandaşlar yükselen alevleri gözyaşları içerisinde izledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem yangının merkezinde hem de alevlerin sıçradığı binalarda cansiparane çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

BİZİ KÖPEĞİMİZ KURTARDI



Yangın nedeniyle yaşadıkları binaları tahliye eden vatandaşlar iftaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi. Alevlerin sirayet ettiği ilk binanın en üst katında yaşayan Eda A. isimli genç "Benle annem evdeydik, yangının çıktığını biz duymamıştık. Hava çok sıcak olduğu için uyuyakalmıştık evde.

Birden köpeğimiz Shield (Kalkan) havlamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık, ilk defa bu kadar şiddetli havlıyordu. Duman kokusunu alınca bizi uyarmak için havlıyormuş meğer. Pencereden dışarı bakınca fark ettik. Çok korktum, hemen aşağı indik. Canım köpeğim ismi gibi bize kalkan oldu, bizi o kurtardı, onu çok seviyorum" dedi.