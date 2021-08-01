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Giriş Tarihi: 1.8.2021 16:53

Fatih’te yangın paniği! Birçok ev boşaltıldı, mahalleli sokağa döküldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Fatih’te yangın paniği! Birçok ev boşaltıldı, mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Fatih’te iki bina arasındaki boş arazide yer alan pazarcı esnafına ait ahşap tezganlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler önce bitişiğinde bulunan iki binaya, ardından da çevredeki apartmanlara sıçradı. Oluşan yangın sebebiyle büyük korku yaşayan mahalle sakinleri soluğu sokakta aldı. İstanbul itfaiyesinin yıldırım müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken yaklaşık 5 binada maddi hasar meydana geldi. Yangında en çok etkilenen binanın en üst katında oturan Eda A. “Biz yangını farketmemiştik. Köpeğimiz Shield kokuyu alınca evde havlamaya başladı. Adı gibi bize kalkan oldu, bizi o kurtardı” dedi.

Yangın İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak üzerinde pazarcı esnafının depo olarak kullandığı iki apartman arasındaki boşlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarcı esnafının boş arazide bıraktığı ahşap tezgahları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Kısa süre içerisinde giderek büyüyen alevler bitişiğinde yer alan iki apartmanın dış cephesine sıçradı. Birçok evin pencereleri yangın sebebiyle oluşan basınç dolayısıyla çatladı. Alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

5 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Bu esnada alevlerden etkilenen 5 apartman, bina sakinleri tarafından hızla boşaltıldı. Canını kurtarmak için kendilerini sokağa atan vatandaşlar yükselen alevleri gözyaşları içerisinde izledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem yangının merkezinde hem de alevlerin sıçradığı binalarda cansiparane çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

BİZİ KÖPEĞİMİZ KURTARDI

Yangın nedeniyle yaşadıkları binaları tahliye eden vatandaşlar iftaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi. Alevlerin sirayet ettiği ilk binanın en üst katında yaşayan Eda A. isimli genç "Benle annem evdeydik, yangının çıktığını biz duymamıştık. Hava çok sıcak olduğu için uyuyakalmıştık evde.

Birden köpeğimiz Shield (Kalkan) havlamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık, ilk defa bu kadar şiddetli havlıyordu. Duman kokusunu alınca bizi uyarmak için havlıyormuş meğer. Pencereden dışarı bakınca fark ettik. Çok korktum, hemen aşağı indik. Canım köpeğim ismi gibi bize kalkan oldu, bizi o kurtardı, onu çok seviyorum" dedi.

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Fatih’te yangın paniği! Birçok ev boşaltıldı, mahalleli sokağa döküldü
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