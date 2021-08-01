Gölcük’te yangından etkilenenlere 2 TIR yardım malzemesi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlarla beraber, ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduklarını göstermek amacıyla, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi olarak hazırlanan 2 yardım tırını yangın bölgesine uğurladı. Hazırlanan yardımlar AFAD ile koordineli bir şekilde bildirilen ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak.

ORMAN YANGINLARI ÇİĞERİMİZİ DAĞLADI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: "Antalya Manavgat ve sonrasında da ülkemizin bir çok noktasında başlayan orman yangınları ciğerlerimizi dağladı. Hayatlarını kaybeden itfaiye görevlilerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, bu yangından etkilenen, zarara uğrayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kızılayı iş birliğiyle toplamış olduğumuz yardımları, Antalya AFAD'a ulaştırıyoruz. İki tır malzememiz şu anda yola çıkıyor. Gölcük hemşehrilerimizin katkılarıyla hazırlayacağımız 3.tırı da salı günü yola çıkaracağız. Allah devletimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun ve zeval vermesin. Tekrar yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

3.TIR SALI GÜNÜ GÖNDERİLECEK

3. tır yardım malzemesine destek olmak isteyen Gölcüklüler ise, yardımlarını Preveze Caddesi'ne cepheli Gölcük Belediyesi Meclis Salonu Girişi'ne 3 Ağustos salı günü saat 17:00'ye kadar getirebilirler.

HAZIRLANANYARDIM MALZEMELERİNİN İÇERİĞİ

Bebek Bezi

Islak Mendil

Sabun, şampuan

Paketli kuru gıda kolisi

Kağıt Havlu

Tuvalet Kağıdı