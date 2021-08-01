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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Hatalı sollama öldürdü

Hatalı sollama öldürdü
Eskişehir'de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Cem Kırcal'ın kullandığı otomobil ile hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen İbrahim Kandemir'in yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Kandemir'in kullandığı araçta bulunan Ferhat Kunak hayatını kaybetti. Sürücüler İbrahim Kandemir ve Cem Kırcal ile araçta bulunan Elif Kırcal yaralandı.
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Hatalı sollama öldürdü
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