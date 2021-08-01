Hatalı sollama öldürdü

Eskişehir
'de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Eskişehir-Seyitgazi
kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Cem Kırcal
'ın kullandığı otomobil ile hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen İbrahim Kandemir
'in yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Kandemir'in kullandığı araçta bulunan Ferhat Kunak hayatını kaybetti. Sürücüler İbrahim Kandemir ve Cem Kırcal ile araçta bulunan Elif Kırcal
yaralandı.