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Giriş Tarihi: 1.8.2021 21:55

Hisarönü’nde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına 50 metre kaldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Hisarönü’nde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına 50 metre kaldı

Marmaris Hisarönü’nde rüzgarı arkasına alan rüzgar yerleşim yerlerine 50 metreye kadar yaklaştı. Söz konusu bölgede 5 helikopterin müdahale etmesine rağmen, rüzgarı arkasına alan alevler yayılıyor.

Marmaris devam eden yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Alevler, Hisarönü Mahallesinde yerleşim yerlerini çembere aldı. Marmaris bölgesinde yangının devam ettiği noktalarda alevler rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor. Hisarönü, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu bölgeye 5 yangın helikopteri defalarca müdahale etmesine rağmen rüzgarı arkasına alan alevler aman vermedi. Hal böyle olunca Hisarönü Yeşilbelde mevkiinde alevler yerleşim yerlerine yaklaşmasına 50 metre kaldı.
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Hisarönü’nde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına 50 metre kaldı
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