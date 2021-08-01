Hisarönü’nde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına 50 metre kaldı

Marmaris
devam eden yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Alevler, Hisarönü Mahallesinde yerleşim yerlerini çembere aldı. Marmaris bölgesinde yangının devam ettiği noktalarda alevler rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor. Hisarönü, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu bölgeye 5 yangın helikopteri defalarca müdahale etmesine rağmen rüzgarı arkasına alan alevler aman vermedi. Hal böyle olunca Hisarönü Yeşilbelde mevkiinde alevler yerleşim yerlerine yaklaşmasına 50 metre kaldı.