Huzurevinde gitarıyla yaşama bağlandı

Geçmişte Semiha Yankı
, Ali Rıza Binboğa
ve Neşe Karaböcek
gibi sanatçıların arkasında gitar çalan ve vokalistliğini yapan Neşat Dinçer, şimdilerde Kahramanmaraş
'taki huzurevinde yaşamını sürdürüyor. 2000'li yılların başında 28 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası hafızasını kaybeden ve yerleştiği huzurevinde yeniden hayata tutunan Dinçer, verdiği yaşam mücadelesiyle örnek oluyor. Tekerlekli sandalyeyle girdiği huzurevinde müzikle hayata bağlanan Dinçer, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral aşılıyor. İlerlemiş yaşına rağmen gitarını elinden bırakmayan Dinçer, huzurevi sakinlerinin müzik isteğini de geri çevirmiyor. Şarkılarıyla kimi zaman neşelendiren kimi zaman da hüzünlendiren Dinçer, "Burada sevgiyle tekrar ayağa kalktım. Yaşam benim için bitmişti. Kocaeli'nde bir müzik hocası vardı. Ben yatağa bağımlıyken, beni müzik odasına götürdü ve onun sayesinde ayağa kalktım. Gitarıma tekrar burada sarıldım. Buradaki arkadaşlarım şarkı söyleyip mutlu olunca ben de mutlu oluyorum" dedi.