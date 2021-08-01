İki kahraman ormancı yangın şehidi oldu

Antalya Manavgat
'taki yangın 2 can daha aldı. Gebece Mahallesi'ndeki söndürme çalışmaları sırasında, önceki gece 4 işçinin içinde olduğu arazöz, Beloluk mevkiinde devrildi. Alevlerin arasında kalan arazözün sürücüsü Niyazi İskarca
ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya
, bölgedeki arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Erdal Tokva
(48) ile Yaşar Cinbaş
'ın (53) cansız bedenlerine ise dün sabah ulaşılabildi.
ATEŞİN KALBİNE SU SIKIYORUZ
Yangın şehidi Tokva'nın, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Bergama
Orman İşletme Şefliği'nden geldiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Tokva'nın, eşi Meral Tokva
ile yaptığı son görüşmede "Burada adeta cehennemi yaşıyoruz. Alevlerin boyu 40 metreye ulaşıyor" dediği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından Tokva'nın cenazesi Akhisar
'a gönderilecek. Öte yandan Tokva'nın Bergama'da yaşayan babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit Cinbaş'ın da Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Cinbaş'ın da ailesiyle son görüşmesinde, "Ateşin kalbine su sıkıyoruz" dediği öğrenildi. Ölüm haberini alan Akhisar'daki ailesi ve mesai arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. İki yangın şehidi, bugün toprağa verilecek. Şehit Cindbaş'ın oğlu Mahmut
Cinbaş, "Allah bu yangını bilerek çıkartanların cezasını versin. Avukatlık ruhsatımı almamı bekliyordu. Sonra emekli olacaktı" dedi. Aynı bölgedeki ekiplerde yer alan ve dumandan etkilenen 4 işçi de hastanede tedavi altına alındı.
TÜRKİYE'NİN SEVGİSİNİ KAZANAN ORMANCI:
HER ÖLENLE BİZ DE ÖLÜYORUZ
MANAVGAT yangınının ilk anından itibaren söndürme çalışmalarına katılan ekiplerden biri de Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekibiydi. 28 Temmuz saat 12.10'dan bu yana, alevlerin kalbinde mücadele eden orman söndürme işçilerinden Cihan Toşur
, çalışmalar sırasında, geçen cuma günü, 5 metre yükseklikten düştü. Sağ kolu yaralanan Toşur'a, amirleri ve arkadaşları ambulans çağırmak istedi. Bu isteği, "Burada cennet yanar- ken ben hastaneye gitmem, durumum iyi" diyerek reddeden Toşur, yaralı kolunu diğer eliyle sarıp, alevlere su sıkmaya devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı bir mesaj yayımlayarak, "Yaralanan kolunu kendi sarıp bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur ve aynı gayretle dur durak bilmeden yeşil alanlarımızı savunan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" dedi. Evli ve bir kız çocuğu babası Toşur, uzun yıllar turizm sektöründe çalıştı. Toşur, "Her ölenle biz de ölüyoruz, her yanan canlı ile biz de yanıyoruz. Bunu yaşamak çok acı" diye konuştu.