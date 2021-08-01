İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

BURSA
'NIN Gemlik
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sedat Karakuş
(46) ve Edeviye Erener
(58) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kumla mahallesinde gece saatlerinde Metehan Karakuş'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Metehan Karakuş'un otomobili başka bir otomobile daha çarparak takla attı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Sedat Karakuş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlardan çıkarılan 2'si ağır 5 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Edeviye Erener de kurtarılamadı.