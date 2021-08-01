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Giriş Tarihi: 1.8.2021

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
BURSA'NIN Gemlik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sedat Karakuş (46) ve Edeviye Erener (58) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kumla mahallesinde gece saatlerinde Metehan Karakuş'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Metehan Karakuş'un otomobili başka bir otomobile daha çarparak takla attı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Sedat Karakuş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlardan çıkarılan 2'si ağır 5 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Edeviye Erener de kurtarılamadı.
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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