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Giriş Tarihi: 1.8.2021 10:06

İstanbul'da pes dedirten anlar: Yolu kapatıp oyun oynadılar!

DHA
İstanbul'da pes dedirten anlar: Yolu kapatıp oyun oynadılar!

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde 'Bu kadarına da pes' dedirten anlar yaşandı. Asker uğurlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kapatıp oyun oynadı. O anlar kameralara böyle nasıl yansıdı...

Sultangazi'de asker uğurlamasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oyun oynadı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi.

'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜ

Bir başka asker uğurlamasında ise bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İstanbul'da pes dedirten anlar: Yolu kapatıp oyun oynadılar!
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