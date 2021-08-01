İzmir’in TOMA’ları Bodrum’daki yangında görev yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 5 TOMA'yı Milas ilçesinde çıkan ve Bodrum'a sıçrayan yangını söndürmek için görevlendirdi. Bodrum'a bağlı Mazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine kadar ulaşan alevlerin daha fazla alana yayılmasını engellemek için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOMA'ların desteğiyle var gücüyle çalışıyor.





Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin sıçradığı Bodrum'un Mazı Mahallesi'nin Aşağı Mazı kesimi can kaybı yaşanmaması için tahliye edildi. Tur tekneleri ile alınan 40 kadar kişi, Çökertme Koyu'na getirildi. Köylülerin arasında bölgedeki bir pansiyonda kalan turistlerin de bulunduğu belirtildi. Mahalledeki bir pansiyonda çalışan Feridun Akalar, "Sabah bu kadar değildi alevler. Birden çoğaldı. Karayolu'nu alevler sardığı için araçlarımıza orada kaldı ulaşamadık. Bizler de denizden tahliye ediliyoruz, Alevler Hurma ve Çökerme mahallelerine doğru ilerliyor" dedi. Mazı Mahallesi, dün çıkan Bodrum yangınında Mazı mahallesi gece tahliye edilmişti ancak alevlerin kontrol altına alınması üzerine köylüler tekrar evlerine dönmüştü.





İZMİR'İN TOMALARI BODRUM'DA



Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan 5 TOMA'yı Bodrum'da görevlendirdi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOMA'ların da desteği ile yerleşim yerlerine ulaşan ve bazı evleri kül eden yangına müdahale ediyor. Kameralara yansıyan görüntülerde TOMA'lar yanan evlere müdahale ederken, "Önceliğimiz yanmamış olan evler" şeklinde talimat verildiği görülüyor. Görüntülerde bazı evlerin tamamen yandığı görülürken, gökyüzünün duman ile kaplı olduğu dikkat çekti.