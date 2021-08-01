Kaçkar Dağları’nda iki dağcı kurtarıldı

Rize
'nin Çamlıhemşin
ilçesinde Kaçkar Dağları
'na tırmanan 8 kişilik grupta yer alan Ukrayna
uyruklu Maryna Shavkutina (35) ile Mykola
Shynkevych (45), geçen perşembe buzul altı bölgesinde dengelerini kaybederek kayalık alana düştü. Üzerlerine yamaçtan kayan taşların da düştüğü 2 dağcıdan Shavkutina'nın ayağı, Shynmevych'in de omzu kırıldı. Gruptaki 2 dağcı, telefon çeken bölgeye inip yardım istedi. Bölgeye giden 22 kişilik kurtarma ekibi, 2 dağcıyı 33 saat sonra kurtardı. Hastaneye kaldırılan dağcıların sağlık durumu iyi.