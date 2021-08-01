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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Kaçkar Dağları’nda iki dağcı kurtarıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kaçkar Dağları’nda iki dağcı kurtarıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'na tırmanan 8 kişilik grupta yer alan Ukrayna uyruklu Maryna Shavkutina (35) ile Mykola Shynkevych (45), geçen perşembe buzul altı bölgesinde dengelerini kaybederek kayalık alana düştü. Üzerlerine yamaçtan kayan taşların da düştüğü 2 dağcıdan Shavkutina'nın ayağı, Shynmevych'in de omzu kırıldı. Gruptaki 2 dağcı, telefon çeken bölgeye inip yardım istedi. Bölgeye giden 22 kişilik kurtarma ekibi, 2 dağcıyı 33 saat sonra kurtardı. Hastaneye kaldırılan dağcıların sağlık durumu iyi.
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Kaçkar Dağları’nda iki dağcı kurtarıldı
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