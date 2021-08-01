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Giriş Tarihi: 1.8.2021 16:08 Son Güncelleme: 1.8.2021 16:10

Kayseri'de korkunç olay: 15 yaşındaki kız babasını öldürdü!

DHA
Kayseri'de korkunç olay: 15 yaşındaki kız babasını öldürdü!

Kayseri'de, tüyler ürperten bir olay yaşandı. 15 yaşındaki C.C. adlı genç kız, annesiyle tartışan babası Cuma Ali C.’yi (42) bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam kurtarılamadı...

Kan donduran olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Ali C., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası annesini korumak isteyen C.C. adlı kızı, mutfaktan eline aldığı bıçakla babası Cuma Ali C.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Cuma Ali C.'nin öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı kızı C.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinin ardından Cuma Ali C.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayseri'de korkunç olay: 15 yaşındaki kız babasını öldürdü!
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