Kızılay alev savaşçılarının yanında

Marmaris'te Armutalan Mahallesinde 29 Temmuz'da başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadeleye başladı. Ekipler ve yöre halkı yangına karşı seferber oldu. Yangın İçmeler, Orhaniye, Hisarönü ve Turunç bölgelerinde etkisini devam ettiriyor. Doğa harikası bölgenin güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları alevlerin etkili olduğu bölgelerde tamamen kül oldu. Marmaris genelinde 4 farklı noktalarda devam eden yangına helikopter, uçak, ve diğer yangın söndürme araçlarıyla, ekipler alevler müdahale ediyor. Kontrol altına alınma çalışmaları 4'üncü günde de yoğun bir şekilde sürüyor.

Türk Kızılay'ı Muğla Şubesinin, Marmaris'te yangının etkili olduğu bölgelerde farklı noktalarda oluşturduğu çadırlar, hem alev savaşçıları hem de yangından etkilenen halkın hizmetinde. Kızılay çadırına yiyecek, içecek ve barınma malzemeleri getirirken, ilçede kendi aralarında organize olan gençler de getirilen malzemelerin ayrıştırılması ve istiflenmesine yardımcı oldu. Muğla Türk Kızılay ekipleri Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale eden alev savacılarının da her türlü ihtiyaçlarını da karşılıyor.