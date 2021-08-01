Kozan'da yürek yakan görüntü: Kazada ölen aile yan yana defnedildi!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile kızları Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem (16) Ordu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.