KPSS maratonu başladı

Kırıkkale'de, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı maratonu başladı.



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerinde hazır bulundu. Kırıkkale'deki sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutuldu. Adaylar, sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları görevliler tarafından kontrol edilerek binalara alındı. Saat 10.00'dan itibaren ise sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı. Saat 10.15'te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.