Kübra’nın organları 5 hastaya umut oldu

Balıkesir
'de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kübra Aydoğmuş'un organları, 5 hastaya umut ışığı oldu. Bandırma
ilçesinde, 27 Temmuz'da trafik kazası geçiren ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Aydoğmuş, yoğun bakım ünitesinde hayata döndürülmeye çalışıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen önceki gece beyin ölümü gerçekleşen Aydoğmuş'un ailesi ile görüşen Organ Nakli Birimi
, organlarının bağışlanması için ailenin onayını aldı. Aydoğmuş'un karaciğer, böbrek ve korneaları başka hastalar için umut oldu. Karaciğer ve kornealar Bursa
Uludağ Üniversitesi'nde nakil bekleyen 3 hastaya, böbrekler de Bursa'daki Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi
'nde nakil bekleyen 2 hasta için gönderildi.