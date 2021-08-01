Liselilerden uçuran proje

Türkiye
'de, uçak bakım alanında eğitim setleri üreten tek okul olma niteliğindeki Bağcılar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları çalışmalarla göz dolduruyor. Uçak Temel Elektrik Devreleri Eğitim Seti, Uçak Kabin Basınçlandırma Kontrol Sistemi Eğitim Seti, Merkezi Bakım Sistemi (MCDU) Eğitim Seti gibi uçak bakım alanında önem taşıyan projeler geliştirilen okulda öğrenciler, yerli uçak bakım simülatörü için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
, uçak bakım alanında önemli çalışmalara imza atan okulu ziyaret etti. Özer'e İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti.
'DESTEK VERECEĞİZ'
Okulun atölyelerinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Özer, liseye uçuş simülatörü yapılması için destek vereceklerini ifade ederek, "Sivil ve askeri sahada simülatör kullanımı ihtiyacı, gelişen teknoloji, artan pilot ihtiyacından dolayı hayli artış gösterdi. Ülkemizde simülatörler yoğun olarak eğitim amaçlı kullanılıyor. İnşallah üç ay içinde son yıllarda önemi daha da artan yerli üretim çerçevesindeki bu çalışmayı nihayetlendireceğiz. Zira AR-GE merkezlerimiz, desteklediğimiz projeleri başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Bu sayede uçak bakımla ilgili tüm okullarımızın simülatör ile ilgili ihtiyaçlarını kendi okullarımızdan karşılayabileceğiz. Başarılarından dolayı yönetici ve öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.