Maganda kurşunu Sultangazi'de can aldı! 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

UYARINCA BOĞAZINI SIKIP "SEN NE KARIŞIYORSUN" DEMİŞLER

Açıklamalarına devam eden mahalle sakini, "Abla yukarıdan bağırdı, tanıyoruz kendilerini. Böyle kendini bilmezlerin eline silah veriyorlar. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.