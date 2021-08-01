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Giriş Tarihi: 1.8.2021 19:31 Son Güncelleme: 1.8.2021 19:46

Maganda kurşunu Sultangazi'de can aldı! 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DHA
Maganda kurşunu Sultangazi'de can aldı! 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultangazi'de bir düğünde havaya açılan ateş yakındaki binanın balkonundaki çocuğa isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Olayın görgü tanığı yaptığı açıklamada, "Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" ifadelerine yer verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki çocuğa isabet etti.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATIBNI KAYBETTİ

Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

"GERÇEK SİLAHLA SIKARKEN 4'ÜNCÜ KATTAKİ ÇOCUK VURULUYOR"

Olayın görgü tanıklarından olan bir mahalle sakini, "Önce kurusıkı ile başladılar sonra gerçek silahla sıkarken 4'üncü kattaki çocuk vuruluyor. Düğün vardı, gelin arabası girince olay oldu, ondan sonra burası karıştı.

UYARINCA BOĞAZINI SIKIP "SEN NE KARIŞIYORSUN" DEMİŞLER

Açıklamalarına devam eden mahalle sakini, "Abla yukarıdan bağırdı, tanıyoruz kendilerini. Böyle kendini bilmezlerin eline silah veriyorlar. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Maganda kurşunu Sultangazi'de can aldı! 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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