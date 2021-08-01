Manavgat yangınında Türk-Alman çiftin cansız bedenleri bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi kalemler köyünde kendilerinden 4gündür haber alınamayan Fahri Yiğitokur (66) ile Alman vatandaşı eşi Andrea Hartmann'ın (63) evlerinin depo bölümünde cansız bedenlerine ulaşıldı. Manavgat yangınında can kaybı 7 oldu. 5 gündür devam eden yangında Antalya'da yaşayan Alman aileler arkadaşı Andrea'dah haber alamayınca durumu yetkilileri bildirdi.

EVE GİDİLDİ

Jandarma ekipleri Kalemler Köyü baraj kenarındaki Tamer Yiğitokur'un kül olmuş evlerinde arama yaptı. Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann'ın cansız bedenlerine ulaştı. 4 gündür haber alınamayan çiftin öldüğü anlaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangında ölü sayısı 7'e yükseldi.

ARKADAŞLARI BÖYLE PAYLAŞIM YAPMITI

Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann'dan haber alınamaması üzerine arkadaşları Renate Friese ortak sosyal medyalarından en son bu mesajı paylaşmıştı. "A rkadaşlaar! ne yazık ki, bu büyük yangınlarda (Kalemler köy) bizim arkadaşlar Fahri (Tamer) Yiğitokur ve Andrea Hartmann, hala kayıp... Onların ev de kül oldu. Ama ikisinden hiç bir haber yok... Jandarmaya bildirdik. Her tarafında arandılar, hastane hastaneden dolaştık yok. Çarşamba günü saat 14.00'den sonra onlar gören var mı? Fahri ve Andrea?"